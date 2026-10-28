Göztepe hücumda coştu

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, son haftalardaki yükselişiyle hem skor üretimini artırdı hem de savunma güvenliğini yeniden kazanmaya başladı. İlk 9 haftada rakip fileleri 19 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, 2017-18 sezonundan bu yana aynı dönemdeki en yüksek gol sayısına ulaştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde o sezon 20 gol atan ve ikinci sırada yer alan İzmir temsilcisi, Stanimir Stoilov yönetiminde yeniden skorer kimliğine döndü. Göz-Göz'ün son yıllardaki gol karnesi, bu sezon hücumdaki sıçramasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonunda 1. Lig'in ilk 9 haftasını 5 golle geçerken 2023-24'te aynı dönemde 10 gol kaydetti. Süper Lig'e döndüğü 2024-25 sezonunda hücumdaki üretimini artıran Göz-Göz, geçen sezonun ilk 9 haftasında 11 golde kaldı. Bu sezon ise 19 gole ulaşarak önemli bir yükseliş yaşadı.