Göztepe hücumda coştu

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, son haftalardaki yükselişiyle hem skor üretimini artırdı hem de savunma güvenliğini yeniden kazanmaya başladı. İlk 9 haftada rakip fileleri 19 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, 2017-18 sezonundan bu yana aynı dönemdeki en yüksek gol sayısına ulaştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde o sezon 20 gol atan ve ikinci sırada yer alan İzmir temsilcisi, Stanimir Stoilov yönetiminde yeniden skorer kimliğine döndü. Göz-Göz'ün son yıllardaki gol karnesi, bu sezon hücumdaki sıçramasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonunda 1. Lig'in ilk 9 haftasını 5 golle geçerken 2023-24'te aynı dönemde 10 gol kaydetti. Süper Lig'e döndüğü 2024-25 sezonunda hücumdaki üretimini artıran Göz-Göz, geçen sezonun ilk 9 haftasında 11 golde kaldı. Bu sezon ise 19 gole ulaşarak önemli bir yükseliş yaşadı.
JUAN SILVA ATEŞİ YAKTI
Hücumdaki yükselişin başrolünde Juan Santos yer aldı. Altı golle takımının en skorer ismi olan Brezilyalı futbolcuyu 3 golle Andre Henrique takip etti. Efkan Bekiroğlu ve Novatus Miroshi ikişer kez ağları sarsarken Alexis Antunes, Rhaldney, Arda Kurtulan, Sinclair Armstrong ve Alex Matos da birer golle katkı sağladı. Skor yükünün farklı isimlere dağılması, İzmir ekibinin hücumdaki çeşitliliğini de gösterdi. Stoilov'un önde baskıya dayalı oyun anlayışı, hücumdaki hareketlilik ve oyuncuların form grafiği bu yükselişte etkili oldu. Eyüpspor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyet, sarı-kırmızılıların gol potansiyelini gözler önüne serdi. Göztepe'nin çıkışı yalnızca hücumla sınırlı kalmadı. Sezonun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından yararlanamayan sarı-kırmızılılar, eksiklerin takıma dönmesiyle savunmada da daha dirençli bir görüntü sergilemeye başladı. İzmir temsilcisi, son üç maçta kalesinde yalnızca bir gol gördü.