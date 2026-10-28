İmzayı attı çıkışa geçti

GÖZTEPE'DE sezonun ilk 6 haftası galibiyet alınamadan geçildi. Üç beraberlik ve üç mağlubiyetle yalnızca 3 puan toplayan sarıkırmızılılar, düşme hattına gerilerken teknik direktör Stanimir Stoilov da eleştirilerin odağındaydı. Ancak yönetim, Bulgar çalıştırıcıya güvenerek 17 Eylül'de sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandı ve birlikteliği 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzattı. Bu kararın ardından Göztepe'de tablo değişti. Ç.Rize beraberliğinin ardından Eyüpspor ve Kocaelispor'u yenen sarı-kırmızılılar, Çorum FK karşısında da sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece dört maçlık süreçte üç galibiyet ve bir beraberlik elde edildi. Göz-Göz, Stoilov'un işaret ettiği toparlanmayı sahaya yansıttı. Yönetimin teknik adama verdiği destek, sonuçlarla karşılık buldu.