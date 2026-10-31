Göztepe Kadıköy’de zafer peşinde

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor (D), Kocaelispor (D) ve Çorum FK'yı yenip 12 puanla üst sıralara tırmanan Göztepe bugün deplasmanda Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak kritik randevuda hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı oyunculardan orta saha Rhaldney ve golcü Juan Silva görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Kasık sakatlığı yaşayan Brezilyalı stoper Allan Godoi ise Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek. Sarı-lacivertliler ise Göztepe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. İstanbul ekibinde, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake maçta forma giyemeyecek. PFDK tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza alan Archie Brown da maç kadrosunda yer alamayacak.

GEÇEN SEZON YENİLMEDİ

Göztepe son 2 sezonda Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçın 3'ünde sahadan puanla ayrılmayı başardı. Rakibi ile 3 kez berabere kalan İzmir temsilcisi 1 müsabakayı ise kaybetti. 2024- 2025 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 3-2 kaybetti. Geçen sezon ise İzmir'deki ve İstanbul'daki maçlar 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere tamamlandı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal geçen hafta Galatasaray derbisindeki mağlubiyet sonrası istifa ederken, takımın başında Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt olacak.

DEPLASMAN KARNESİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

Göztepe, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. İzmir temsilcisi, bu performansıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımları geride bırakarak deplasmanda en fazla puan toplayan dördüncü takım oldu. Sarı-kırmızılılar rakiplerinin evinde oynadığı maçlarda sergilediği performansı bu kritik karşılaşmada da sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMAYACAK

Göztepe'nin deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yine yalnız bırakmayacak. Göz- Göz taraftarı Chobani Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına her deplasman ve iç saha maçında olduğu gibi tam destek verecek.