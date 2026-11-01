Göz-Göz’den müthiş dönüş

Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, İstanbul deplasmanında Fenerbahçe karşısında karakter koydu. Sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü zorlu mücadelede pes etmeyerek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Armstrong ve Henrique'nin golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atan İzmir temsilcisi, üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Maça istediği gibi başlayamayan ve Guendouzi'nin golüyle geriye düşen Göz-Göz, buna rağmen oyun disiplininden kopmadı. Mücadeleyi bırakmayan sarı-kırmızılılar, bulduğu fırsatları değerlendirerek önce skora denge getirdi, ardından galibiyete uzandı. Deplasmanda ortaya konan bu mücadele, Göztepe'nin yalnızca iyi futboluyla değil, kazanma inancıyla da fark yarattığını gösterdi.

ASLA PES ETMİYOR

Fenerbahçe cephesinde ise işler beklendiği gibi gitmedi. Kendi sahasında öne geçmesine rağmen üstünlü ğünü koruyamayan sarı-lacivertliler,

savunmada verdiği açıkların bedelini ağır ödedi. Şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan Kanarya, taraftarı önünde önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Göztepe ise İstanbul'dan sadece üç puanla değil, büyük bir özgüvenle dönüyor. Üst üste üçüncü galibiyetini alan İzmir ekibi, ortaya koyduğu direnç ve mücadeleyle ligin iddialı takımlarına kolay teslim olmayacağını bir kez daha gösterdi. Göz-Göz için bu galibiyet, üç puandan çok daha fazlası oldu.

STOILOV'DAN 1 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü rü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de Çorum FK maçına göre tek değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte Andre Henrique'nin yerine Janderson ilk 11'de görev aldı. Stoilov, diğer 10 oyuncuyu ise koruyarak kadroda istikrarı tercih etti.

ARMSTRONG YILDIZLAŞTI

Göztepe'nin deplasmanda Fenerbahçe'yi geriden gelerek yendiği maçta Armstrong attığı golle yıldızlaştı. Sezon başı İzmir ekibine gelen ve Samsunspor deplasmanında gol atan İrlandalı golcü, daha sonra sessizliğe büründü. Son haftalarda 11'deki yerini kaybeden Armstrong, Fenerbahçe maçına yedek başlarken, 74. dakikada Juan'ın yerine oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu, iki dakika sonra ise eşitliği sağlayan golü kaydetti.

KUYT İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'ye sezon başındayardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk

maçına çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı. Genç teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray maçına ilk 11'de çıkan Archie Brown'u cezası, Mason Greenwood'u ise hastalığı nedeniyle görevlendiremedi. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Kojo Oppong ile Kerem Aktükroğlu'nu ilk 11'de oynattı