Göz-Göz potada rakip tanımıyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin flaş takımlarından Göztepe Erkek Basketbol Takımı, dün konuk ettiği Final Spor'u son çeyrekte zorlansa da 87-82 yenmeyi başardı. 8 maçta 7. galibiyetini alan Göz-Göz, sezona harika bir giriş yapmış oldu. İlk çeyreği 24-23 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 51-35 önde bitirdi. Son çeyreği de 71-56 üstün tamamlayan Göztepe, son 10 dakikalık dilimde maçı krize soktu. 4. çeyreğin skoru 26-16 Finalspor lehine olsa da son dakikaları iyi oynayan Göz- Göz mücadeleyi 87-82 kazandı. İzmir ekibinin en skorer oyuncuları 15 sayı atan Rijad Avdic, 14 sayıyla oynayan Berke Atar ve 10'ar sayı ile maçı tamamlayan Washington ve Arda Sivas oldu.