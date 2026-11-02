Göz-Göz tam gaz

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe Yuppo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı. İlk seti kaybetmesine rağmen pes etmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde önemli bir geri dönüşe imza attı.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

KARŞILAŞMAYA istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, ilk seti rakibine kaptırdı. Ancak sonraki setlerde oyunun kontrolünü eline alan Göztepe, hücumda ve savunmada etkili bir performans sergiledi. Rakibinin direncini kırmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, üst üste kazandığı setlerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Göztepe Yuppo, Kuzeyboru galibiyetiyle ligdeki yükselişini sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Beşiktaş'ı ise 3-1 mağlup eden İzmir ekibi, Kuzeyboru karşısında da kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Üç maçlık galibiyet serisiyle moral depolayan Göz-Göz, özellikle geriye düştüğü karşılaşmada gösterdiği mücadeleyle alkış topladı. Sarı-kırmızılılar, yakaladığı bu çıkışı sürdürerek ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.