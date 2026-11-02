Göztepe’de şenlik havası

TRENDYOL Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, son haftalarda ortaya koyduğu performansla yeniden gözünü üst sıralara dikti. İlk 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışamayan ve düşme hattına kadar gerileyen sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından müthiş bir çıkış yakaladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yeniden ayağa kalkan İzmir temsilcisi, üst üste 4 karşılaşmayı kazanarak ligdeki iddiasını ortaya koydu. Muhteşem seri Eyüpspor deplasmanında başladı. Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Göz-Göz, ardından Kocaelispor deplasmanında da 2-1 kazanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta sahasında Çorum FK 'yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, seriyi Kadıköy'e taşıdı. Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Göztepe, ikinci devrede ortaya koyduğu futbolla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Yıldızlar topluluğu rakibi karşısında pes etmeyen İzmir ekibi, sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı.

KADERİ DEĞİŞTİRDİLER

KADIKÖY'DEKİ zaferin mimarları ise oyuna sonradan dahil olan Sinclair Armstrong ve Andre Henrique oldu. İlk yarıyı mağlup kapatan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un hamleleri karşılaşmanın kaderini baştan aşağıya değiştirdi. İki golcü futbolcu, yalnızca 3 dakika içerisinde Fenerbahçe filelerini havalandırarak takımlarına galibiyeti getirerek müthiş bir sevinç yaşattı. Fenerbahçe karşısında ağları havalandıran Armstrong, gol sayısını 2'ye yükseltirken Henrique ise bu sezonki 4. golünü kaydetti. Juan'ın ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalı futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasındaki hat-trick performansının ardından Kadıköy'de de sahneye çıkarak takımına önemli katkı sağladı.

STOİLOV İLK KEZ KAZANDI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da Kadıköy'de kariyerinin önemli galibiyetlerinden birine imza attı. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması giyen Bulgar teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde eski takımına karşı ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Stoilov yönetimindeki Göztepe, Fenerbahçe ile oynadığı önceki 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Kadıköy'deki 2-1'lik zaferle bu kötü istatistiğe son veren deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini elde etti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Stoilov, oldukça zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Stoilov'un özellikle "İlk yarıda rakibimize gereğinden fazla saygı gösterdik" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bulgar teknik adamın bu değerlendirmesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken, açıklamaya yönelik çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. Maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, " İlk yarıda rakibimieleştirel ze gereğinden fazla saygı gösterdik. Ardından oyun bize döndü. Bunları değerlendirerek çok değerli bir galibiyet aldık, çok mutluyuz. Fenerbahçe zor bir süreçten geçiyor ama iyi bir takım. Gelecekte yarışa tekrar gireceklerini düşünüyorum. Onlar için her şeyin bittiğini düşünmüyorum" cümlelerini kullandı.