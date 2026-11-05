Göztepe nihayet

T rendyol Süper Lig 'de sezona kötü başlayan ancak son 1 ayda aldığı 4 galibiyetle üst sıralara tırmanan Göztepe'ye milli ara bu kez ilaç gibi geldi. Süper Lig'de geçirdiği son 3 yılda milli araların ardından istediği sonuçları almakta zorlanan İzmir temsilcisi, genellikle yükselen ritmini kaybederek olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalıyordu. Ancak bu kez sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından adeta yeniden doğdu. Teknik direktör Stanimir Stoilov da daha önce yaptığı açıklamalarda milli araları sevmediğini dile getirmişti. Bulgar teknik adam, "Bu dönemleri çok sevmiyorum çünkü oyuncular taktiksel bütünlükten uzaklaşıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu sezon yaşanan gelişmeler, milli aranın Göztepe için olumlu bir dönüm noktası olduğunu ortaya koydu.

MİLLİ ARA İLAÇ OLDU

Ligin ilk 6 haftasında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamayan Göz-Göz, 20 Eylül'de Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından 12 Ekim'e kadar milli araya giren İzmir temsilcisi, dönüşte ise bambaşka bir performans sergiledi. Milli ara sonrasındaki ilk maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek kötü gidişata son veren sarı-kırmızılılar, ardından deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenmeyi başardı. Çorum FK karşısında sahasında 2-0'lık galibiyet elde eden Göztepe, son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Milli aradan ilk kez bu kadar pozitif dönen İzmir temsilcisi, elde ettiği üst üste galibiyetlerle hem moral buldu hem de ligde üst sıralara doğru önemli bir çıkış yakaladı. Stoilov'un öğrencileri, milli ara sonrası ortaya koyduğu performansla sezon başındaki kötü tabloyu geride bırakırken, Göztepe camiasına da umut verdi.