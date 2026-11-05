Göztepe U19 alkışlarla veda etti

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği UEFA Gençlik Ligi'nde 2. Tur'da Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşen Göztepe U19 Takımı, rakibine elenip Avrupa'ya veda etti. İki maçta da öne geçmesine rağmen AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1'lik skorla yenilen Göztepeli gençler sergiledikleri mücadeleyle ise alkış aldı. Stadı dolduran Göztepeli taraftarlar geleceğin A Takım oyuncuları olarak gösterilen futbolculara büyük destek verdi. Futbolseverler maçın bitiminde genç oyuncuları tribüne çağırıp alkışlarla uğurladı. Onursal Başkan Mehmet Sepil de tribündeki yerini alırken, büyük heyecan yaşadı.