Göztepe kenetlendi

TRENDYOL Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe'de taraftarlar ve camia adeta tek yürek oldu. Sezonun ilk haftalarında alınan olumsuz sonuçların ardından yeniden yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekipte, Başakşehir karşılaşması öncesinde büyük bir heyecan yaşanıyor. İzmir temsilcisi, taraftarının desteğiyle iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden üst sıralara tırmanan sarı-kırmızılılar, yakaladığı çıkışı Başakşehir karşısında da devam ettirmek istiyor. Son olarak sahasında Çorum FK karşısında ilk galibiyetini elde eden Göz-Göz, Başakşehir'i de mağlup ederek Gürsel Aksel Stadı'nda 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe taraftarlarının Başakşehir karşılaşmasına özel ilgi gösterdiği öğrenildi. Takımın son haftalarda yakaladığı başarılı grafik, tribünlerdeki heyecanı da artırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin, kritik mücadelede tribünleri doldurarak takımlarına güçlü bir destek vermesi bekleniyor. Özellikle iç sahada alınacak yeni bir galibiyetin, hem takımın moralini yükselteceği hem de camiadaki birlik ve beraberliği daha da güçlendireceği düşünülüyor.