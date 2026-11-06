Göztepe kenetlendi

TRENDYOL Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe'de taraftarlar ve camia adeta tek yürek oldu. Sezonun ilk haftalarında alınan olumsuz sonuçların ardından yeniden yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekipte, Başakşehir karşılaşması öncesinde büyük bir heyecan yaşanıyor. İzmir temsilcisi, taraftarının desteğiyle iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden üst sıralara tırmanan sarı-kırmızılılar, yakaladığı çıkışı Başakşehir karşısında da devam ettirmek istiyor. Son olarak sahasında Çorum FK karşısında ilk galibiyetini elde eden Göz-Göz, Başakşehir'i de mağlup ederek Gürsel Aksel Stadı'nda 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe taraftarlarının Başakşehir karşılaşmasına özel ilgi gösterdiği öğrenildi. Takımın son haftalarda yakaladığı başarılı grafik, tribünlerdeki heyecanı da artırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin, kritik mücadelede tribünleri doldurarak takımlarına güçlü bir destek vermesi bekleniyor. Özellikle iç sahada alınacak yeni bir galibiyetin, hem takımın moralini yükselteceği hem de camiadaki birlik ve beraberliği daha da güçlendireceği düşünülüyor.
KÖTÜ GÜNLER SONA ERDİ
SEZONUN ilk haftalarında yaşanan puan kayıpları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Göztepe'de, son dönemde oluşan olumlu hava camiaya da yansıdı. Takımın sahadaki mücadelesi ve üst üste gelen galibiyetler, taraftarların teknik heyet ve futbolculara olan güvenini artırdı. Sarı-kırmızılı camianın, yaşanan kötü günlerin ardından yeniden kenetlenmesi dikkat çekti. Göztepe'de Başakşehir karşılaşması yalnızca 3 puan mücadelesi olarak görülmüyor. İzmir temsilcisi, taraftarının desteğiyle sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek ve ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oluşması beklenen atmosferin de sarı-kırmızılı futbolculara önemli bir motivasyon sağlaması bekleniyor. Oyuncuların da bu olumlu atmosferde antrenman yaptıkları ve Başakşehir maçına odaklandıkları kaydedildi.