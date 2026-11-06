Sultanlar Ligi’nde Göz-Göz fırtınası

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe Yuppo, son haftalarda sergilediği performansla adeta şov yapıyor. Ligin ilk haftalarında istediği sonuçları alamayan İzmir temsilcisi, üst üste elde ettiği 4 galibiyetle çıkışa geçerek üst sıralara tırmanmayı başardı. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, kötü gidişata Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında son verdi. Bu galibiyetle moral bulan Göztepe Yuppo, ardından Beşiktaş karşısında da sahadan zaferle ayrılarak çıkışını sürdürdü. İzmir ekibi, sonraki hafta Kuzeyboru'yu mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Seriyi sürdürmek isteyen Göztepe Yuppo, son olarak Zeren Spor ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak 4'te 4 yapmayı başardı. Üst üste gelen zaferlerle birlikte ligdeki konumunu da güçlendiren İzmir temsilcisi, üst sıralara doğru yükselişe geçti. Ligin ilk haftalarında yaşadığı puan kayıplarını geride bırakan Göztepe Yuppo, yakaladığı galibiyet serisiyle camiasına umut verdi. Takımın sahadaki mücadeleci kimliği ve son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performans dikkat çekerken, sarı-kırmızılı ekipte hedef bu çıkışı sezonun geri kalanına da taşımak. İzmir temsilcisi, Vodafone Sultanlar Ligi'nde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve galibiyet serisini daha da uzatmak için mücadelesini sürdürecek.