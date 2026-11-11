Göztepe sol şeritte

TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yönelik arayışlar başladı. Özellikle sol bek pozisyonunda alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen İzmir temsilcisinin gündemine Brezilyalı bir futbolcu geldi.