Göztepe sol şeritte

TRENDYOL Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda, teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yönelik arayışlar başladı. Özellikle sol bek pozisyonunda alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen İzmir temsilcisinin gündemine Brezilyalı bir futbolcu geldi.
Göztepe'nin, Brezilya ekiplerinden Coritiba'da forma giyen 28 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan ile ilgilendiği öğrenildi. Sarıkırmızılı yönetimin, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun, mevcut sol bek Richard Akkonor'a alternatif olarak düşünüldüğü belirtildi. Jonatan'ın Coritiba ile olan sözleşmesi Aralık 2027'de sona eriyor.