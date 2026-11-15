Egeli Sultanlar parkede

Sultanlar Ligi'ndeki Ege temsilcileri bugün zorlu karşılaşmalara çıkıyor. Geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı Peron İstanbul'a 3-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Göztepe Yuppo, evinde Galatasaray Daikin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Biletler 250, 350, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu. Göztepe Yuppo resmi hesapları da taraftarları salona davet ediyor. Ligde sarıkırmızılılar 7 maçta 4 galibiyet ve 11 puanla 8'inci sırada yer alırken, Galatasaray Daikin 8 maçta 4 galibiyet ve 14 puanla 7'nci basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk haftalarında zorlansa da (VakıfBank'a 0-3 gibi) ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Kuzeyboru'yu 3-1 ve özellikle Zeren Spor'u nefes kesen bir 3-2'lik maçla yenerek 4 maçlık seri yakalamıştı. Seriyi Eczacıbaşı deplasmanında 25-20, 25-18, 25-18'lik setlerle kaybettiler. Aras Kargo ise günün en zorlu sınavlarından birine çıkıyor. İzmir ekibi, saat 14.00'te deplasmanda lider VakıfBank'ın konuğu olacak. 8 maçta 5 galibiyet ve 14 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, zirveyi zorlayan güçlü rakibine karşı puan kapabilirse puan cetvelindeki yerini daha da sağlamlaştıracak. Manisa Büyükşehir Belediyespor da saat 16.00'da kendi sahasında Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak. Manisa ekibi, evindeki maçta galibiyet alarak kötü seriyi bitirmek istiyor.