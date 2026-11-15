Göztepe’nin gururu!





ÖNE GEÇTİ AMA 12 PUAN KAYBETTİ

SÜPER Lig'de sarı-kırmızılılar adına dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takımlar listesinde zirve, Göztepe'nin. İzmir temsilcisi, bu sezon öne geçtikleri 9 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Göztepe, toplam 12 puan kaybetti. Bu rakamla listede açık ara birinci sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Fenerbahçe 9, Rizespor 8 puan kaybıyla dikkat çekerken, Trabzonspor, Alanyaspor ve Samsunspor 5'er puan kaybetmiş durumda.Göztepe'nin bu tabloya göre "öne geçip puan kaybetme" alışkanlığı, özellikle kritik maçlarda skor koruma ve maçı yönetme konusunda sorun yaşadığını gösteriyor. Teknik heyetin milli arada bu istatistiği masaya yatırması ve takımın önde olduğu anlarda daha kontrollü oynaması bekleniyor.

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