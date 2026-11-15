Göztepe’nin gururu!

Süper Lig'deki 3. sezonunda Avrupa Kupaları'na katılma hedefiyle yoluna devam eden Göztepe'nin Brezilyalı futbolcuları, sergiledikleri performansla yalnızca ülkemizde değil, dünya futbolunda da adlarından söz ettirmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki Sambacıları, farklı ülkelerin önemli liglerinde forma giyen Brezilyalı santrforların sıralandığı listede 3 isimle temsil edildi. Listenin en dikkat çeken ismi ise hiç kuşkusuz Juan Santos oldu. 24 yaşındaki golcü, 11 karşılaşmada kaydettiği 7 gol ve yaptığı 2 asistle toplam 9 puana ulaştı. Bu performansıyla listenin ikinci basamağına yerleşen Juan, Barcelona forması giyen Raphinha'nın ardından dünya çapındaki Brezilyalı santrforlar arasında üst sıralarda kendine yer buldu. Listenin zirvesinde 11 maçta 15 gol ve 3 asistle 18 puan toplayan Raphinha bulunurken, Juan'ın ardından yine 9 puanlı Bournemouthlu Evanilson üçüncü sırada yer aldı.
ROMULO BEŞİNCİ SIRADA
Chelsea'den Joao Pedro 8 puanla dördüncü sırada yer alırkan, Göztepe'den geçen sezon başında Leipzig'e transfer olan Romulo ve Academico Viseu'dan Andre Clovis 6'şar puanla beşinci ve altıncı basamaklarda sıralandı. Göz-Göz'ün bir diğer Brezilyalısı Andre Henrique ise 4 gol ve 1 asistle ulaştığı 5 puanla yedinci sıraya yerleşti. Pafos'tan Anderson Silva ve Manchester United'dan Matheus Cunha da 5'er puanla listede yer alırken, ilk 10'u 4 puanlı Pafoslu Lele tamamladı. Juan ve Henrique'nin yanı sıra Romulo'nun Göztepe etiketini Leipzig'de bile olsa taşıması, İzmir temsilcisinin Brezilyalı oyuncularının hücum gücünü ortaya koydu.
SESSİZ JANDERSON
İzmir ekibinde Brezilyalı golcü Janderson siftah yapamayan tek forvet olarak kaldı. Geçen sezondan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 28 yaşındaki oyuncu geride kalan 11 maçta henüz gol sevinci yaşayamazken sadece 1 asist yapabildi. Geçen sezon da benzer bir durum yaşayan Janderson ilk 11 haftada yalnızca 1 kez ağları sarsabildi. 2025-2026 sezonunda 33 maça çıkan oyuncu toplamda 6 gol atabildi. Sakatlıklarla boğuşan Ürdünlü santrfor İbrahim Sabra ise adeta kayıplara karıştı. Tedavisi tamamlanan 20 yaşındaki oyuncunun idmanlarda yer alacağı ifade edildi.
ÖNE GEÇTİ AMA 12 PUAN KAYBETTİ
SÜPER Lig'de sarı-kırmızılılar adına dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takımlar listesinde zirve, Göztepe'nin. İzmir temsilcisi, bu sezon öne geçtikleri 9 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Göztepe, toplam 12 puan kaybetti. Bu rakamla listede açık ara birinci sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Fenerbahçe 9, Rizespor 8 puan kaybıyla dikkat çekerken, Trabzonspor, Alanyaspor ve Samsunspor 5'er puan kaybetmiş durumda.Göztepe'nin bu tabloya göre "öne geçip puan kaybetme" alışkanlığı, özellikle kritik maçlarda skor koruma ve maçı yönetme konusunda sorun yaşadığını gösteriyor. Teknik heyetin milli arada bu istatistiği masaya yatırması ve takımın önde olduğu anlarda daha kontrollü oynaması bekleniyor.