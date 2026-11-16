Arda Okan paylaşılamıyor

Göz-Göz'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Okan Kurtulan, transfer piyasasının gözdesi oldu. Hem sağ bekte hem de sağ kanatta görev yapabilen genç futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devre arasında harekete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Arda Okan için sarı-kırmızılıların 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı, Göztepe'nin ise 8 milyon Euro talep ettiği basına yansımıştı. Sport Republic'in oyuncunun yükselen değerini göz önünde bulundurarak bonservis beklentisini 10 milyon Euro'nun üzerine çıkardığı ifade ediliyor. Başarılı futbolcu, A Milli Takım'a davet edilmesi beklenirken evrak işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna alınamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncunun Türkiye'yi tercih ettiğini ve gerekli prosedürün tamamlanmasının ardından milli takım havuzunda yer alacağını açıkladı. Arda Okan, hem transfer piyasasında hem de milli takım gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.