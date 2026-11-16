Göz-Göz salladı ama yıkamadı

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi Göztepe Yuppo, sahasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'e 3-1 yenildi. TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada sarı-kırmızılı ev sahibi ekip, ilk seti kazanmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Başantrenör Radoslav Arsov yönetimindeki Göz-Göz, maça hızlı bir giriş yaparak ilk seti 25-22 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Alberto Bigarelli'nin öğrencileri Galatasaray Daikin, aynı skorla (22-25) karşılık vererek durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 18-25 kazanan konuk ekip, büyük bir heyecana ve uzatmalara sahne olan dördüncü seti de 24-26 alarak İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ÜST ÜSTE 2. YENİLGİYİ ALDI

SARI-KIRMIZILI ekipte üç oyuncu çift haneli skor üreterek öne çıktı. Ezgi Bektaş 14 sayı (14/17 hücum, %82 verimlilik) ile takımının en skorer ismi oldu. Prasolova 10 sayı (4/4 hücum, 6 blok) ile file üstünde etkili bir performans sergiledi. Yushan da yine 10 sayı (9/12 hücum, %75 verimlilik) ile çift haneye ulaşan bir diğer oyuncu oldu. Maçın kırılma noktası file üstü savunması oldu. Galatasaray Daikin toplam 16 blok sayısı üretirken, Göztepe Yuppo 10 blokta kaldı. Konuk ekip toplamda 79 sayıya ulaşırken (59 hücum sayısı, yüzde 83 hücum isabeti), Göztepe Yuppo 67 sayıda (55 hücum sayısı, yüzde 84 hücum isabeti) kaldı. Hücum yüzdesinde çok yüksek bir verimlilik yakalayan İzmir ekibi, rakibinin daha fazla hücum fırsatı bulmasına engel olamadı. Bu sonuçla geçen hafta Eczacıbaşı Peron İstanbul deplasmanında 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe Yuppo, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Bir diğer İzmir ekibi Aras Kargo Spor Kuübü ise deplasmanda lider Vakıfbank'a set alamadan 3-0 mağlup oldu.