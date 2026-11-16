Göztepe'de savunmaya takviye

T rendyol Süper Lig'de Avrupa hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe 'de savunma hattına takviye ihtiyacı yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekipte Noah Sonko Sundberg ve Allan Godoi 'nin sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalması stoper rotasyonunda sıkıntı yarattı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un defansta yaşanan eksikleri gidermek için yeni bir takviyeye ihtiyaç duyabileceği değerlendiriliyor.

GELECEK VADEDİYOR

Brezilya'da 2027 yılının dikkat çekecek 23 yaş altı 11 oyuncusu arasında gösterilen Douglas Mendes, Göz-Göz'ün transfer gündemine girdi. Brezilya 2. Lig takımlarından Vila Nova forması giyen 22 yaşındaki oyuncu İzmir ekibinin oyuncu izleme ekibinin radarına girdi. 800 bin Euro bonservis bedeli olan Mendes'i, ara transfer döneminde mutlaka hamle yapmak isteyen Göztepe, transfer listesine ekledi. Ponte Preta altyapısında yetişen Mendes, 2022 yılında Red Bull Bragantino'ya transfer oldu. Ardından Red Bull Salzburg bünyesine katılan Brezilyalı futbolcu, Avrupa'da beklediği çıkışı yapamayınca ülkesine döndü. 2026 yılında bonservisiyle Vila Nova'ya geçen 1.88 boyundaki savunmacı, burada yeniden çıkış yakaladı. Brezilya Serie B'de 13 karşılaşmada 1133 dakika görev yapan Mendes, 1 gol kaydetti.