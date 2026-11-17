Trendyol Süper Lig 'de milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler yeniden lig mücadelesine çevrildi. Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Göztepe , zorlu mücadeleden üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig genelinde deplasmanların en başarılı 3 takımında biri olan Göz-Göz, topladığı 15 puanın 11'ini rakip sahada aldı. Evi Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda yalnızca 4 puanı hanesine yazdıran Göztepe, deplasmanlarda 6 maça çıktı. Rakip sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Göztepe, zorlu Erzurumspor maçı öncesi taraftarına güven verdi.

İstanbul'da Eyüpspor'u 4-0, Fenerbahçe'yi 2--1 mağlup eden Göztepe, Kocaelispor'u da kendi sahasında 2-1 yenmeyi başardı. Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la da 2-2 berabere kalıp İzmir'e puanla dönen sarı-kırmızılılar tek dış saha yenilgisini Galatasaray'dan aldı. Rams Parkta rakibini zorlayan Göztepe 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Milli arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak sakatlıktan çıkarken, tedavisi devam eden Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'in durumu ise henüz netleşmedi. Sonko'nun Erzurum deplasmanında oynayıp oynayamayacağı hafta sonu belli olacak.