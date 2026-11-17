Trendyol Süper Lig'de milli arayı eksiklerini gidermek ve ocak ayındaki ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek amacıyla değerlendiren Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle savunma hattındaki alternatiflerini artırmak isteyen sarı-kırmızılıların, Brezilya futbolunun yetiştirdiği genç yeteneklerden Palmeiras forması giyen 20 yaşındaki stoper Luis Benedetti'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Göztepe'nin transfer politikasında Güney Amerika pazarı önemli yer tutarken, bu çalışmaların başında ise scout şefi Bolivar Silveira bulunuyor. Daha önce Athletico Paranaense forması giyen Romulo'yu keşfeden ve İzmir ekibine kazandırılmasında önemli rol oynayan Brezilyalı futbol adamı, Emersonn, Juan, Victor Hugo gibi isimlerin de scouting süreçlerinde görev aldı. Romulo'nun Göztepe'deki performansının ardından Avrupa'ya transfer olması, sarı-kırmızılıların genç Brezilyalı oyunculara yönelik yatırım politikasını daha da önemli hale getirdi. Silveira da 23 Ekim 2026'da katıldığı Footure podcast yayınında Göztepe'nin oyuncu izleme yapılanmasını, Brezilya pazarındaki çalışmalarını ve Romulo ile Emersonn transferlerini başarı örnekleri olarak değerlendirdi.

TAKİP EDİLİYOR

7 Haziran 2006 doğumlu genç savunmacının Brezilya ekibiyle sözleşmesi 2029 yılının aralık ayına kadar devam ediyor. 2025 ve 2026 sezonlarında Palmeiras A Takımı'yla 20 karşılaşmada görev alan Benedetti, hava toplarındaki etkinliği ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra oyun kurma becerisiyle de öne çıkıyor. Genç stoper, Avrupa kulüplerinin de radarına girmiş durumda. İtalya temsilcisi Como'nun yanı sıra Arsenal ve Barcelona gibi önemli kulüplerin daha önce oyuncuyla ilgilendiği Brezilya basınında yer aldı.