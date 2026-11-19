Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Radoslav Arsov, sezonun ilk bölümünü değerlendirerek takımın hedefleri, genç oyuncuların gelişimi ve Sultanlar Ligi 'ndeki rekabet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin uzun vadeli bir yapılanma içerisinde olduğunu belirten Bulgar çalıştırıcı, önceliklerinin oyuncuları geliştirmek ve geçen sezonun üzerinde bir sıralamada ligi tamamlamak olduğunu söyledi. Sezonun ilk üç aylık döneminde takımı tanımaya ve oyuncularla ortak bir oyun anlayışı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Arsov, farklı ülkelerden gelen sporcuları bir araya getirmenin kolay olmadığını belirterek, "20 farklı ülkeden oyuncumuz var. Rusya 'dan, Türkiye 'den ve farklı ülkelerden gelen sporcularımız bulunuyor. Her oyuncunun oyun anlayışını, karakterini ve potansiyelini tanımamız gerekiyor. Üç aylık süreçte oyuncularımızı daha iyi tanımaya başladık" ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULARA ÖZEL ÖNEM

Göztepe'ye gelirken kulübün genç oyunculara yatırım yapma projesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Arsov, akademinin güçlendirilmesi ve genç yeteneklerin A takıma kazandırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Yushan'ın henüz 23 yaşında olmasına rağmen önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bulgar teknik adam, tecrübeli oyuncuların genç isimlerin gelişimindeki rolüne de dikkat çekti. Arsov, "Yushan çok genç ve yüksek potansiyele sahip bir oyuncu. Ezgi ve Nur Sevil gibi tecrübeli isimlerimiz de genç oyuncuların gelişimine yardımcı oluyor. Burada tecrübe ile gençliği bir araya getirerek oyuncularımızın potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Göztepe'nin futbol ve basketbol branşlarında da genç yetenekleri keşfedip geliştirme anlayışına sahip olduğunu belirten Arsov, voleybolda da benzer bir model oluşturmak istediklerini dile getirdi.

LİGDE REKABET ÇOK YÜKSEK

Sultanlar Ligi'nin dünyanın en kaliteli voleybol organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Arsov, ligde mücadele etmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Türkiye'deki voleybol seviyesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Bulgar çalıştırıcı, "Sultanlar Ligi'nin ne kadar üst düzey bir organizasyon olduğunun farkındayız. Her gün bir adım daha ileri gitmek için çalışıyoruz. Aksi takdirde burada bulunmamızın bir anlamı olmaz" diye konuştu. Genç oyuncuları geliştirme projesinin başına geçmenin kendisi açısından önemli bir sorumluluk ve risk taşıdığını kabul eden Arsov, ilk sezonun aynı zamanda projenin geleceğini görmek açısından belirleyici olacağını ifade etti.

YÖNETİM BİZE ALAN AÇIYOR

TAKIMIN sezon başında sakatlıklar ve transfer sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştığını belirten deneyimli çalıştırıcı, kadro planlamasının istedikleri gibi ilerlemediğini söyledi. Yönetimin kendisine çalışma konusunda destek verdiğini de aktaran Arsov, "Yönetim play-off konusunda üzerimizde büyük bir baskı oluşturmuyor. İşimi yapabilmem için bana gerekli alanı sağlıyorlar. Ancak bizim hedefimiz geçen sezondan daha iyi bir sıralamada ligi tamamlamak" dedi. Sultanlar Ligi'ndeki ekonomik ve kadro farklılıklarına da değinen Arsov, rakiplerinin bütçelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Galatasaray gibi takımların çok daha yüksek bütçelerle mücadele ettiğini hatırlatan Bulgar teknik adam, "Gerçekçi olmak gerekiyor. Galatasaray'ın kadrosunda ilk altıda sürekli milli takımlarında oynayan beş oyuncu bulunabiliyor. Bütçeler arasında da önemli farklar var ifadelerini kullandı.