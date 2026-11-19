TRENDYOL Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek isteyen Göztepe , sol bek transferi için çalışmalarına hız verdi. Bu bölgede elinde yalnızca Akonnor bulunan İzmir temsilcisinin, devre arasında Brezilya pazarına yönelerek Goias'ın genç sol beki Danilo Cunha'yı takibe aldığı belirtiliyor. 19 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da kariyer yapmaya sıcak baktığı, Göztepe'nin genç oyuncuları keşfederek Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kulüplere kazandıran transfer yapılanmasının da bu tercihte etkili olabileceği ifade ediliyor. 12 Mayıs 2007 doğumlu Danilo Cunha da Silva, Brezilya futbolunun genç savunmacıları arasında gösteriliyor. 1.76 metre boyundaki futbolcu, sol ayağını kullanıyor ve asıl mevkisi sol bek. Futbol eğitimine Guarani altyapısında başlayan Danilo, kariyerinin ilerleyen döneminde Internacional altyapısında da forma giydi.

YENİ PROFESYONEL OLDU

2026 yılında Goias'a transfer olan genç savunmacı, burada önce altyapı takımında görev aldı, ardından profesyonel takımda şans bulmaya başladı. Danilo'nun gelişiminde sol bek pozisyonuna geçişinin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Hızı, fiziksel gelişimi ve savunmaya dönüş becerisi, öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor. Goias formasıyla profesyonel düzeyde süre almaya başlayan Danilo Cunha bu sezon 6 maçta forma şansı buldu. Göztepe, genç oyuncuları keşfedip Avrupa futboluna kazandırma hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı futbolcunun da Avrupa'da yeni bir maceraya sıcak bakması, sarı-kırmızılıların bu transferdeki en önemli avantajlarından biri olabilir. İzmir ekibinin devre arasında sol bek bölgesini güçlendirmek istediği bilinirken, Danilo Cunha iddiasının önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

ANTUNES GÖZDE OLDU

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes kendini göstermeye başladı. Geçen sezonun devre arasında İsviçre'nin Servette takımından gelen 26 yaşındaki 10 numara ilk dönemlerinde sakatlıklarla boğuştu. Çok fazla varlık ortaya koyamayan İsviçreli 10 numara bu sezon ise mevkidaşı Efkan Bekiroğlu ile girdiği forma rekabetinde bir adım öne çıktı. Ligdeki 11 maçın 9'unda şans bulan Antunes 2 müsabakayı ise sakatlık nedeniyle kaçırdı. Özellikle son haftalarda ilk 11'in değişmezi olan Alexis Antunes; 1 gol atıp, 2 de asist yaptı. Efkan da Antunes gibi 9 maçta oynadı ancak sadece 2 müsabakaya ilk 11'de çıktı. Efkan toplamda 2 kez fileleri sarsmayı başardı.