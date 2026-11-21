Trendyol Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan, transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte 23 yaşındaki futbolcuya talip olan kulüplerin sayısı da artıyor. Avrupa'nın önemli ekiplerinin radarına giren başarılı sağ bek için Almanya'dan Leipzig ve Stuttgart, Fransa'dan ise Lille'in devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu etkili futbolla kısa sürede ön plana çıkan Arda Okan Kurtulan, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da yakından takip ediliyor. Özellikle sağ bek pozisyonundaki dinamizmi, hücum katkısı ve fiziksel özellikleriyle dikkat çeken genç oyuncunun performansı, transfer piyasasında hareketliliğe neden oldu. Avrupa kulüplerinin oyuncuyu bir süredir izlediği ve ocak ayında Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Arda Okan'a Avrupa'dan gelen ilginin yanı sıra Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli ekibin genç futbolcuya yönelik ilgisinin şu ana kadar Türkiye'deki kulüpler arasında en somut girişim olduğu kaydedildi. Ancak yıldız oyuncunun transferinde Avrupa ekiplerinin de devrede olması, yarışın oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini veriyor. Göztepe yönetimi ise genç oyuncusunu kolay kolay elden çıkarmayı düşünmüyor. İzmir temsilcisiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Arda Okan Kurtulan için sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle transfer görüşmelerinde elini güçlü tutan Göztepe'nin, gelecek teklifleri bu doğrultuda değerlendireceği belirtiliyor. Ocak ayı transfer döneminde Arda Okan için resmi tekliflerin gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, Göztepe'nin genç yıldızının geleceği de şimdiden transfer gündeminin en dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis beklentisinin karşılanması durumunda transfer için görüşmelere açık olabileceği konuşuluyor.

GÖZTEPE'YE MİLLİ ARA YARIYOR

Göztepe, bir milli aranın ardından daha çıkışa geçmek istiyor. Ligin ilk 6 haftasında 3 yenilgi ve 3 beraberlik alıp son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, ilk milli ara sonrası toparlandı. Türkiye'nin Uluslar Ligi A Grubu'nda oynadığı Fransa, İtalya ve Belçika maçları için verilen 22 günlük aranın bitiminde ilk olarak Eyüpspor deplasmanına çıkan Göztepe rakibini 4-0 yenerek iyi bir seri başlattı. Ertesi hafta yine deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup edip evinde Çorum FK engelini 2-0'la aşan Göz-Göz, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.