6. dakikada orta sahada Kerk'in kazandıktan sonra aktardığı topla sol çaprazda buluşan Rodriguez'in sert şutunda kaleci Arda Özçimen topu kornere çeldi.

28. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta Kerk'in pasında topu alan Diabate, ceza yayının sağından sert vurdu. Yerden giden topu kaleci Arda Özçimen iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada mavi-beyazlı ekibin atağında, orta yuvarlak önünde Kerk'in pasıyla topla buluşan Baiye, sert bir şut çıkardı. Kaleci Arda Özçimen'in sektirdiği topa hamle yapan Kerk, istediği vuruşu gerçekleştiremeyince meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada konuk ekibin attığı gol gerçersiz sayıldı. Pozisyonu incelemek için monitöre gelen hakem Alper Akarsu, Sonko'nun golü öncesinde Armstrong'un kale alanı içinde Mustafa Yumlu'yu ittiğini belirledi. Akarsu, bunun üzerine golü iptal ederek Erzurumspor FK lehine serbest vuruş kararı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

53. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan Antunes ile kullandığı kornerde kale alanı önünde boş durumda kalan Juan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

54. dakikada Rodriguez'in orta sahada kazandığı topu ileri uçta bulunan Kerk'e aktarmasının ardından Kerk, bekletmeden yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

57. dakikada Göztepe'nin köşe vuruşu için ileri çıktığı sırada topu kapan Erzurumspor FK, sağ kanattan hızlı atağa kalktı. Rodriguez'in pasında topla buluşan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Arda Özçimen gole izin vermedi.

70. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Arda Okan Kurtulan'ın ortasında arka direğe açılan topa Juan, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kale alanı çizgisinde oyuna yeni giren Efkan Bekiroğlu tamamlayarak topu ağlara gönderdi: 0-1.

85. dakikada kendi yarı alanından topu alarak hızlı çıkan Göztepe'de Anjori'in pasında sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Armstrong boş durumda kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda açıyı iyi kapatan Taşkıran gole engel oldu.

Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.