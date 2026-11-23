Trendyol Süper Lig 'de bu sezon deplasman performansıyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe , başarılı grafiğini Erzurum 'da da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puana ulaştı. İzmir temsilcisi , bu performansıyla Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu. Erzurumspor FK karşısında da ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan Göztepe, zorlu deplasmanda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Rakip kalede önemli fırsatlar yakalayan sarı-kırmızılılar, son vuruşlarda istediği başarıyı gösteremedi. Kaçan fırsatlar, farkın açılmasına engel oldu. Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri Sonko'nun attığı gol oldu. Erzurumspor FK ağlarını havalandıran Sonko'nun golü, hakemin VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Karara yönelik tepkiler yükselirken Göztepe oyundan kopmadı ve ikinci golünü bularak mücadelesini sürdürdü. Erzurum'da etkili olan soğuk hava ve zorlu koşullar da karşılaşmanın önemli detayları arasındaydı.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN DESTEK

Göztepe taraftarı, deplasman tribünündeki yerini alarak maç boyunca takımını yalnız bırakmadı. Göztepe'nin bu sezonki en dikkat çekici özelliklerinden biri deplasmanlardaki dirençli futbolu oldu. Rakip saha ve zorlu hava koşullarına rağmen oyun disiplininden kopmayan sarı-kırmızılılar, topladığı 14 puanla dış sahadaki başarısını ortaya koydu. Erzurum deplasmanında da oyun ve mücadele anlamında olumlu sinyaller veren Göztepe, kaçırdığı fırsatlara rağmen sahadaki karakterini gösterdi. Sarıkırmızılıların deplasmanlardaki istikrarlı görüntüsü, sezonun geri kalanı için de önemli bir gösterge oldu.

GOL İPTAL EDİLDİ TEPKİLER YÜKSELDİ

Göztepe'nin oyuncusu Sonko, Erzurumspor FK karşısında rakip fileleri havalandırarak takımını sevince boğdu. Ancak gol sevinci uzun sürmedi. VAR incelemesinin ardından hakem, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Kararın oldukça ağır olduğu yönünde tepkiler yükselirken, maç boyunca hakem kararları Göztepe taraftarının eleştirilerine neden oldu.