Ağır bir sakatlık geçiren deneyimli savunmacının yokluğunda Göztepe ilk 6 maçta Samsunspor (D), Alanyaspor (D), Çaykur Rizespor'la berabere kalıp, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Galatasaray'a (D) yenildi. İlk milli araya 3 puanla düşme hattında giren İzmir ekibinde Sonko iyileşti. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki stoperin görev aldığı Eyüpspor (D), Kocaelispor (D), Çorum FK ve Fenerbahçe (D) maçlarını kazanıp iyi bir seri yakaladı. Ancak Sonko bir kez daha sakatlık geçirip İstanbul Başakşehir müsabakasında sahaya çıkamadı.

GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Göztepe, Sonko'nun olmadığı Başakşehir karşılaşmasını evinde 2-1 kaybetti. Bir kez daha girilen milli arada Sonko'nun tedavisi tamamlandı ve oyuncu Erzurumspor FK müsabakasına ilk 11'de başladı. Göztepe, Sonko'nun oynadığı Erzurumspor FK maçını da 1-0 kazandı. Sonko, müsabakanın ilk yarısında ağları sarstı ancak VAR'dan gelen tavsiye üzerine gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Sonko ile 5'te 5 yapan sarı-kırmızılılar bu hafta da konuk edeceği Trabzonspor'u gözüne kestirdi.