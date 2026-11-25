İzmir'in köklü kulübü Göztepe'de yönetim ve kulüp çalışanları, takıma uğur getirdiğine inandıkları ilginç bir geleneği sürdürüyor. Maç öncesinde bir araya gelerek kek yiyen Göztepeliler, kekin jelatinini katlayıp ceplerine koyuyor. Karşılaşma boyunca jelatinleri ceplerinden çıkarmayan sarı-kırmızılılar, bu küçük ritüelin takıma şans getirdiğine inanıyor. Göztepe'de futbolun yanı sıra kulüp kültürünün renkli gelenekleri de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun ortalarında başlayan kek jelatini totemi, ilk zamanlarda çok fazla ciddiye alınmasa da zamanla yönetim ve kulüp çalışanları arasında eğlenceli bir alışkanlığa dönüştü. Ancak sezonun son bölümünde bu gelenek bir süreliğine unutuldu. Yeni sezonun başlangıcında da uygulanmayan totem, bir sohbet sırasında yeniden gündeme geldi. Yönetim içerisinde, "Neden bu geleneği sürdürmeyelim?" düşüncesinin ortaya atılmasıyla birlikte kek jelatini ritüelini yeniden hayata geçirme kararı alındı. İlk milli aranın ardından Eyüpspor karşılaşmasıyla yeniden başlayan gelenekte, yönetimden bazı isimler ve Göztepeli çalışanlar maç öncesinde bir araya gelerek keklerini yiyor. Ardından kekin jelatinini özenle katlayıp ceplerine yerleştiriyor. Maçın son düdüğüne kadar ceplerinde taşıdıkları jelatinlere dokunmayan Göztepeliler, karşılaşmaları bu küçük ritüelle takip ediyor.
GELENEK BOZULMADI
Totemin yeniden uygulanmaya başlamasının ardından Göztepe'nin yükselişe geçerek üst sıralara tırmanması, bu geleneğe inananların da motivasyonunu artırdı. Sarı-kırmızılı kulüp çalışanları, son olarak Erzurumspor deplasmanında da ritüeli yerine getirdi. Karşılaşma öncesinde bir araya gelen Göztepeliler, gelenek gereği keklerini yedi ve jelatinleri özenle katlayarak ceplerine yerleştirdi. Maçın başlamasıyla birlikte gözler sahadaki mücadeleye çevrilirken, jelatinler de son düdüğe kadar ceplerdeki yerini korudu.
Erzurum deplasmanında soğuk hava ve zorlu saha şartlarına rağmen mücadele eden Göztepe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece kek jelatini totemi bir kez daha sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Eyüpspor karşılaşmasıyla yeniden başlayan geleneğin Erzurum'da da sürdürülmesi ve galibiyetle sonuçlanması, kulüp içerisindeki bu eğlenceli inanışı daha da anlamlı hale getirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni karşılaşmalar öncesinde de keklerin yenmesi ve jelatinlerin ceplere girmesi bekleniyor. Göztepe ailesi, futbolcuların mücadelesine uğur ritüelleriyle eşlik etmeyi sürdürüyor.