Haberler Göztepe Göztepe’de tatlı totem Göztepe’de tatlı totem Maç öncesinde bir araya gelerek kek yiyen Göztepeliler, kekin jelatinini katlayıp ceplerine koyuyor ve maç sona erene kadar bu jelatini ceplerinden dışarıya çıkarmayarak totem yapıyor. HABER MERKEZİ









İzmir'in köklü kulübü Göztepe'de yönetim ve kulüp çalışanları, takıma uğur getirdiğine inandıkları ilginç bir geleneği sürdürüyor. Maç öncesinde bir araya gelerek kek yiyen Göztepeliler, kekin jelatinini katlayıp ceplerine koyuyor. Karşılaşma boyunca jelatinleri ceplerinden çıkarmayan sarı-kırmızılılar, bu küçük ritüelin takıma şans getirdiğine inanıyor. Göztepe'de futbolun yanı sıra kulüp kültürünün renkli gelenekleri de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonun ortalarında başlayan kek jelatini totemi, ilk zamanlarda çok fazla ciddiye alınmasa da zamanla yönetim ve kulüp çalışanları arasında eğlenceli bir alışkanlığa dönüştü. Ancak sezonun son bölümünde bu gelenek bir süreliğine unutuldu. Yeni sezonun başlangıcında da uygulanmayan totem, bir sohbet sırasında yeniden gündeme geldi. Yönetim içerisinde, "Neden bu geleneği sürdürmeyelim?" düşüncesinin ortaya atılmasıyla birlikte kek jelatini ritüelini yeniden hayata geçirme kararı alındı. İlk milli aranın ardından Eyüpspor karşılaşmasıyla yeniden başlayan gelenekte, yönetimden bazı isimler ve Göztepeli çalışanlar maç öncesinde bir araya gelerek keklerini yiyor. Ardından kekin jelatinini özenle katlayıp ceplerine yerleştiriyor. Maçın son düdüğüne kadar ceplerinde taşıdıkları jelatinlere dokunmayan Göztepeliler, karşılaşmaları bu küçük ritüelle takip ediyor.

GELENEK BOZULMADI

Totemin yeniden uygulanmaya başlamasının ardından Göztepe'nin yükselişe geçerek üst sıralara tırmanması, bu geleneğe inananların da motivasyonunu artırdı. Sarı-kırmızılı kulüp çalışanları, son olarak Erzurumspor deplasmanında da ritüeli yerine getirdi. Karşılaşma öncesinde bir araya gelen Göztepeliler, gelenek gereği keklerini yedi ve jelatinleri özenle katlayarak ceplerine yerleştirdi. Maçın başlamasıyla birlikte gözler sahadaki mücadeleye çevrilirken, jelatinler de son düdüğe kadar ceplerdeki yerini korudu.