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Haberler Hatayspor Hatayspor çok kritik virajda

çok kritik virajda

Hatayspor çok kritik virajda

21.2.2021

ATAKAŞ Hatayspor, bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Serkan Tokat yönetecek. Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, haftaya 39 puanla 6. sırada girdi. Son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Hatay temsilcisinde kart cezalısı Strahil Popov, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
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