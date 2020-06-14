Yok böyle bir taraftar!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da yönetim, şahşalı günlerine dönmek için yoğun çaba harcarken, 3 yıldır transfer yasaklısı olan İzmir'in 108 yıllık çınarına en büyük destek taraftarından geldi. Yeşil-kırmızılı kulübün son yıllarda yaşadığı ekonomik krizi atlatması için yapılan kampanyalara 12. gücü can suyu oldu. Kaf-Kaf sevdalıları son yıllarda yapılan organizasyonlarda kulübe 1 milyon TL kaynak sağladı. KSK taraftarı, 2016 yılında 2. Lig'de oynanan Menemenspor maçı öncesinde 100 TL'den hatıra bileti organizasyonu düzenledi. Kulübe 370 bin TL gelir sağladı. 2018 yılında eski oyuncularına borçlar yüzünden kulübe tarihinde ilk kez puan silme cezası geldi. Taraftarlar bu kez düzenlediği uzun soluklu kampanyayla 78 bin Euro (600 bin TL) kaynak yaratarak Okan Şahingöz'ün üç kulübe yetiştiricilik bedelini ödeyerek 9 puan silme cezasının önüne geçti. Geri kalan 24 bin Euro ile de Kahe'ye ödeme yapıldı.

DURIC İÇİN DE KAMPANYA

Taraftarlar son olarak Play- Off hattında olan takımın oyuncularına maddi destek sağlamak için bir kez daha harekete geçti. Şuana kadar 78 bin TL toplanırken, paralar da kulübe teslim edildi. Karşıyaka Taraftar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ve Çarşı Grubu Lideri Taner Ütüklerli, "Biz her zaman maddi ve manevi kulübümüzün yanında olan taraftarız. FIFA'da son kalan dosyamız olan Igor Duric'e de ödeme yapabilmek için bir kampanya yapacağız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ