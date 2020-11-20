KSK ağır yaralı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka sahasında ağırladığı lider Somaspor'a 1-0 yenildi. Bu sezon ilk yenilgisini alan Kaf-Kaf bu sonuçla zirve yarışında ağır yara aldı. Maçın 20. dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Barış'ın şutunu defans kale önünden çıkardı. 31'de Muhammed'in karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 40'ta KSK savunmasının ofsayt gerekçesiyle duraklamasından faydalanan Özcan'ın şutu yandan auta çıktı.



ÖZCAN SKORU BELİRLEDİ

57'de sol çaprazdan ceza sahasına giren Karşıyakalı Doğukan'ın şutu yan direkte patladı. 66'da sol kanattan Hakan'ın ortasıyla ceza sahasında buluşan Özcan çalımlarla savunmadan sıyrıldı. Düzeltip şık şutla topu filelere yolladı: 0-1. 90+1'de ani gelişen Soma atağında Erkul kaleci Erdoğan'ın üzerinden aşırttığı top yan direkten döndü. 90+6"da Batuhan'ın yerde kaldığı pozisyonda Karşıyakalılar penaltı beklerken Hakem Doğu Yılmaz devam kararı verip ardından bitiş düdüğünü çaldı. Karşılaşmayı Somaspor 1-0 kazandı.



TOLUNGÜÇ'TEN İKİ DEGİSİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Soner Tolungüç geçtiğimiz pazar günü deplasmanda sahaya sürdüğü Çarşambaspor maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Somaspor önünde orta sahada Fatih Öztekin ve sağ kanatta Mustafa Değirmenci'yi yedek soyundurdu. Zorlu maçta Barış Namık Çelik ve Özkan Duman'a 11'de şans verdi. Son haftalar kritik puanlar kaybeden Kaf-Kaf galibiyet hasretini üç maça çıkardı.



REKORU KIRAMADI KARŞIYAKA'NIN

Somaspor önünde aldığı sonuçla ligdeki namağlup serisi son buldu. Ligde 12 yıl sonra yakaladığı 8 maçlık yenilmezlik serisini son bulup kendi rekorunu kırma fırsatını kaçıran yeşil-kırmızılılar 18 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi. Lider Somaspor ile arasında 5 puan fark oluştu.