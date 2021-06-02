  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka'da dev buluşma

'da dev buluşma

Bu ay içinde yapılması beklenen olağan kongre öncesi transfer yasağıyla 3'üncü Lig'den kurtulamayan futbol şubesinin camia içinden oluşacak bir yapıyla şirketleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğü 'da camianın güçlü isimleri buluştu.

Karşıyaka'da dev buluşma

02.06.2021, 14:10

Yeşil-kırmızılılarda kurulacak şirketin yönetimiyle ilgili Karşıyaka'nın etkili eski başkan ve yöneticileri Cenk Karace, Nazım Torbaoğlu, Gökhan Şensan, Azat Yeşil, Mustafa Taşova ve Volkan Sintaç bir araya geldi.



Görüşmede ana taslağı hazır olan şirketle ilgili detaylar konuşuldu. Kongrede futbol şubesini şirketleştirerek yönetmek için üyelerden onay isteyecek Kaf-Kaf'ta Cenk Karace ve Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, yarın şirkete katılmaya prensipte yeşil ışık yakan Başkan Turgay Büyükkarcı'yla da bir araya gelecek. Oluşumla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta 3.5 yıldır yapılamayan kongrenin 27-27 Haziran hafta sonu toplanması öngörülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka'da dev buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.