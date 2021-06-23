KSK’nin borcu 95 milyon

Yeni sezon öncesi 3-4 Temmuz tarihlerindeki seçimli olağan genel kurula odaklanan Karşıyaka'da kulübün 31 Mart 2021 tarihi itibariyle toplam borcunun 95 milyon 148 bin 509 TL olduğu ortaya çıktı. KSK'de tüzük gereği yıllık yüzde 3'ü aşan borçlanmalardan yönetimler sorumlu olurken, faizlerin hesaptan çıkarılmasıyla yönetimin borçlanma yetkisini aşmadığı savunuldu.

Futbolda transfer yasağıyla 4 yıldır 3. Lig'de kalan İzmir temsilcisinin faizlerle birlikte 95 milyon 148 bin TL olan borcunun nisan, mayıs aylarındaki basketbol ve futbol takımı maaşlarının eklenmesiyle kongrede 100 milyon TL civarında açıklanması bekleniyor. 5 yıldır transfer yasaklısı olup yasağı kaldırmak için alacağı kesinleşmiş 96 eski futbolcu, antrenör ve çalışanına 19 milyon TL ödemesi gereken kulüpte piyasa borçları 4 milyon 175 bin TL, personele olan borçlar ise 3 milyon 175 bin TL olarak belirtildi.

LİSTE SOSYAL MEDYADA

Borç listesi sosyal medyada camia üyeleri arasında dolaşırken, borcun 2 yılda neredeyse 2'ye katlanması, kamu borçlarının ve yönetici alacaklarının artması büyük tartışma yarattı.

YÖNETİM ALACAĞI 14 MİLYON TL

Karşıyaka'da geçen haftalarda başkan Turgay Büyükkarcı'nın kulüpten 15 milyon TL alacaklı olduğu iddiaları tartışılırken, divan kuruluna 31 Mart 2021 itibariyle verilen borç listesinde yöneticilere olan borçlar 14 milyon 181 bin TL olarak açıklandı. Daha önce vergi ve SGK borcunu defalarca taksitlendiren yeşil-kırmızılılarda vergi borcu 7 milyon 676 bin TL'lik kısmı güncel olmak üzere toplam 33 milyon 746 bin TL, SGK borcu 2 milyon 599 bin TL'si güncel toplam 16 milyon 798 bin TL olarak vurgulandı.