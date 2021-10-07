293 günlük hasret

Karşıyaka, Karabükspor’un ardından cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmada Ordu 1967’i de yenerek 10 ay sonra 2’de 2 yapmak sitiyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 5. haftada son sıradaki rakibi Karabükspor'u deplasmanda farklı yenerek alan Karşıyaka, bu hafta zirve takipçisi Orduspor 1967 önünde geçen yıldan beri ilk kez 2'de 2 yapmak istiyor. Son olarak geçen sezonun ilk yarısında üst üste 2 galibiyet alan KSK, aylardır seri yakalamaya hasret kaldı. Geçen sezon ligde 10 Aralık 2020'de İçel İdmanyurdu'nu 3-1, 20 Aralık 2020'de ise Şile Yıldız'ı deplasmanda 2-0 yenen İzmir temsilcisi, ardından 3 puanı art arda hiç bir arada göremedi. Geçen sezon ilk yarıdaki Şile sınavından sonra 7 maç galip gelemeyip üst üste 6 mağlubiyetle yarışta erken havlu atan Kaf-Kaf, sezonun ikinci yarısında yalnız 4 kez kazanırken hiç seri yakalamayamadı. Bu sezona ilk 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgiyle başlayıp Karabük deplasmanında şeytanın bacağını kıran yeşil-kırmızılılar, Ordu ekibini de yenerek 293 gün sonra ilk kez galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, rakiplerini yeneceklerini söyledi.