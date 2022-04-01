Haydi Karşıyaka

V oleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabında ilk maçlar bugün oynanacak. Karşıyaka, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda parkeye 11 yıllık hasrete son vermek için çıkıyor. Yeşil-kırmızılılar, bugün ilk maçında saat 14.30'da Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Kaf- Kaf, yarın saat 12.00'de Başkent ekibi İlbank, 3 Nisan Pazar günü ise saat 14.30'da Adana takımı Çukurova Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

YARI FİNALDE ELENMİŞTİ

Üç gün sürecek finallerde 4 takım arasında ilk 2'ye giren 2 takım önümüzdeki sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek. En son 2010-2011 sezonunda Sultanlar Ligi'nde yer alan Karşıyaka, 11 yıllık özlemine son vermek için kolları sıvadı. Yıllardır yer aldığı 1. Lig'de 6. kez Play-Off'a kalan yeşil-kırmızılılar, bir yabancı takviyeli, altyapı ağırlıklı kadrosuyla bu defa hedefe varmak istiyor. KSK, geçen sezon yarı finalde elenmişti. Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

MUHTESEM PERFORMANS

KARŞIYAKA, normal sezonu A Grubu'nda lider bitirdi. KSK, Bursa'da Play-Off Yarı Final 2. Grup'ta Edremit Belediyesi Altınoluk ve Cerastle Kayseri OSB Teknik Koleji ve İlbank'la oynadığı 3 maçı da 3-2'lik skorlarla kazanıp, finale lider olarak çıktı

YARI FİNALLERDE 3'TE 3 YAPMISTI

KARŞIYAKA'YI bu kez yarı finalde 3'te 3'le lider olarak finale taşıyan başantrenör Reşat Yazıcıoğulları, "Çok kıymetli rakiplerimiz var. Biz bütün rakiplerimize saygı duruyoruz. Benim takımım da saygıyı hak ettiğini yarı finalde herkese ispatladı" dedi.