Kaf-Kaf’ı telaş sardı

TFF 3. Lig'de şampiyonluk ve Play-Off hedefini ıskalayan Karşıyaka'da sözleşme telaşı yaşanıyor. İzmir temsilcisinde sezonun ikinci yarısında kulübe geri dönen teknik direktör Erman Güraçar'ın yanı sıra kadrodaki 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Yıllardır kadroda yer alan takım kaptanı Mustafa Aşan'ın yanı sıra Recep Türköz, Soner Birinci, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'yla henüz sezon bitmeden yollarını ayıran Kaf-Kaf'ta 10 ismin daha durumu belirsiz.



Karşıyaka'da tam 7.5 sezondur forma giyen kaptan Mustafa Aşan, İzmir ekibinde tam 247 resmi maçta forma giyerken 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 34 yaşındaki orta saha uzun bir sürenin ardından Kaf-Kaf'a veda eden isimlerden biri oldu.

ELDE SADECE 11 OYUNCU KALDI

TAKIMIN en eski futbolcuları olan Metin Peker ve son haftalarda kadroya alınmayan Cenk Özbey ile as kadrodan Yusuf Balcıoğlu, Özgür Güler, Fatih Taşdelen, Fatih Ergen, Namık Barış, Erdoğan Açar, Aykut ve kiralık gelen Ferhat'ın sözleşmeleri sona erdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte mevcut kadrodan Ali Say, Yılmaz, Emre Gemici, Onur Kolay, Batuhan Akyüz, Burak Karapınar, Caner Cengiz, Enes, Ertuğrul Sancaktutan, Ferdi ve Mustafa Durgun'un kontratları ise sürüyor.

TRANSFER HEDEFE GÖTÜREMEDİ

SON 2 yılda yaptığı 33 transfere rağmen şampiyonluk hedefine ulaşamayıp üst üste 6. sene de 3. Lig'de yer alacak yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi biten ve şimdiden ayrılan oyuncuların çokluğu nedeniyle yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı bir revizyon yapılması öngörülüyor. Karşıyaka'da yönetimin teknik direktör konusunda alacağı kararın ise belirsiz olduğu kaydedildi.