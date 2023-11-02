Stat müjdesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın yapımı yılan hikayesine dönen stadı ile ilgili Kulüp Başkanı Azat Yeşil'de önemli açıklamalar geldi. Yeşil ilk ihalesi 2014 yılında yapılan, 2015'te ise temelleri atıldıktan sonra hiçbir işlem yapılmayan stat ile ilgili bürokratik anlamda gerekli tüm girişimleri yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı ziyaret ederek stat talebini ileten Yeşil, mimar Bahadır Kul'un statla ilgili yaptığı ilk projeyi istediklerini belirterek, 'Stadı Yalı'ya ben yapacağım" dedi.

BİR AN ÖNCE TEMEL ATILMALI

Yeşil, 111 yıllık kulübün stadının olmamasının üzücü olduğunu dile getirerek, "Plan ile ilgili sıkıntı kalmadı. Ya hükümetin bizi desteklemesiyle ya da ihalesinin yapılarak stadın yapılmasını istiyoruz. Şu koşullarda rekabet etmek istemiyoruz. Bir an önce temelin atılarak faaliyete geçilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

ELİMİ TAŞIN ALTINA SOKARIM

Dağ ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaşan Yeşil, "Çimento ve demir konusunda oluşacak maliyeti üstlenin, stadı biz yapalım, dedik. İnşaatın en kısa sürede başlaması için destek verdiler. Karşıyaka Stadı Yalı'ya yapılacak. Kısa sürede çalışmalar başlayacak. İnşaat işiyle uğraştığım için kendi firmam aracılığıyla bu stadı yapabilirim. Yeter ki yükün bir kısmını üzerimizden alsınlar. Artık bu keyfi bir durum değil, ihtiyaç. Ben elimi taşın altına sokmaya hazırım" ifadelerini kullandı.