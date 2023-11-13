Karşıyaka tepetaklak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki haftada kaybettiği 5 puan sonrası liderliği kaptıran Karşıyaka, iki kez öne geçtiği maçta gurbette Anadolu Üniversitesine de teslim oldu: 3-2. Yeşil-kırmızılılar, 28. dakikada golcü ismi Yasin Ozan'ın ayağından bulduğu golle öne geçti: 0-1. 31'de Onur Garip penaltıdan skora denge getirdi: 1-1. İlk yarının son saniyelerinde Kaf-Kaf bir kez daha öne geçti. 45+2'de defansın arkasına sarkan Cenk Ahmet Akkılıç harika bir vuruşla KSK'yi yeniden öne geçirdi: 2-1. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda oyundaki hakimiyetini sürdüren yeşil-kırmızılılar, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 81'de Umut Akpınar attığı kritik golle skora bir kez daha denge getirdi: 2-2. Maçın 90+8. dakikasında Umut Akpınar 2. golünü atarak skoru ilan etti: 3-2.

ERSİN AKA GİTTİ ARSLAN LİSTEDE

ANADOLU Üniversitesi'ne uzatmanın son dakikasında yediği golle 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka görevinden istifa etti. Aka, soyunma odasında yönetime istifasını açıkladı. İstifayı kabul ettiklerini söyleyen Başkan Azat Yeşil, "Kendisine çok destek verdik ama beklediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Camiamıza yakışan, bizi hedefe taşıyacak teknik direktörle hafta içinde anlaşacağız" dedi. İzmir ekibinin görüştüğü isimler arasında daha önce de takımı çalıştıran Cihat Arslan'ın da bulunduğu öğrenildi.