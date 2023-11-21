Kaf-Kaf ‘Umut’ dedi

Karşıyaka'da yönetim teknik direktör belirsizliğine noktayı koydu. Alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik adam Ersin Aka ile yolları ayıran yönetim, Recep Umut ile devam kararı aldı. Cihat Arslan, Mustafa Sarıgül ve Ümit Özat ile masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan İzmir ekibinin geçtiğimiz gün Mesut Bakkal ile el sıkıştığı iddia edilmişti. Ancak kurmaylar, Bakkal ile hedefler doğrultusunda anlaşma sağlayamayınca radikal bir karar alarak devre arasına kadar takımı Umut'a emanet etti.

"HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Kelkit Hürriyet maçından önce Recep Umut ile görüştüklerini belirterek, "Birçok hoca adayı ile masaya oturarak görüştük ancak bizim beklentilerimiz ile onların bize sunduğu arasında farklar olduğu için hata yapmamak adına imzalamadık. Recep kardeşimiz bizim içimizden çıkan, bu camiayı ve oyuncuları tanıyan bir isim. İlk devrenin bitmesine sayılı hafta kalmışken oyuncuları ve kulübü tanımayan bir isim ile anlaşmak yerine Recep kardeşimizle devam etme kararı aldık" dedi.

BAKANLIKTAN RANDEVU TALEBİ

Karşıyaka'da yapımı yılan hikayesine dönen stat için kolları sıvayan Azat Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek Karşıyaka sahilinde yapılması planlanan stadın yapılması ile ilgili talebini yenileyecek. Yeşil, "Bu anlamda en kararlı yönetimin biz olduğunu düşünüyorum. Şu an bakanlık nezdinde bir yoğunluk var. En kısa sürede randevumuzu alıp talebimizi yüz yüze ileteceğiz. 100 yılı aşkın geçmişi olan bir kulübün kendi stadında futbol oynamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.