Kaf-Kaf’a müjde

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka, 25 yıldır kendi stadyumuna kavuşmak için verdiği mücadeleye devam ediyor. İlk ihalesi 2014 yılında yapılan, 2015'te ise temelleri atıldıktan sonra hiçbir işlem yapılmayan Yalı'daki arazi atıl bir şekilde kaldı. Camianın hasretini bitirmek için ekibi ile büyük bir mesai harcayan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, stadyumun yapılması konusunda hiçbir engel kalmadığını açıkladı. Yeşil, stadyumun yapılması için kollarını sıvadıklarını belirterek, "Karşıyaka Stadyumu konusunu masaya yatırdık. Bu konuyla ilgili yetkililere çözüm için bizler de desteklerde bulunduk" dedi.

"TÜRKİYE'YE RENK KATAR"

Yeşil, "Hem mimarla, hem de işin yapılması hususunda ve geçmiş dönemdeki mahkeme kararlarının bitmesiyle ilgili olan bütün evrakları toparladık. Şu anda stadyumun yapılması hususunda bir engel kalmaması ve engel kalmadığından dolayı da stadyumun yapılması konusunda camia olarak kararlılığımızı dile getirdik. Karşıyaka'nın stadyumu olmaması gerçekten Türk futbolu için bir kayıptır. Stadyumu olan Karşıyaka Türkiye liglerine renk katacaktır. Yani hem tribünüyle, hem oyunuyla, hem de geçmiş dönem mücadele ruhuyla Türk futboluna ciddi anlamda katkısı olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

"DİRENİŞ RUHU OLAN BİR KULÜP"

Karşıyaka'nın kurulurken mücadele ruhu üzerine kurulduğunu söyleyen Başkan Yeşil, "O dönemdeki Karşıyakalılar, bu kulübü kuruyorlar. Spor kulübünü kurduktan sonra milli mücadelede yer alıyorlar. Savaşıyorlar, esir düşüyorlar, esir düştükleri kamplarda yine kendi aralarında para toplayıp takım kuruyorlar. Orada da genel sporu esir kampında bile devam ediyorlar. Yani bu kadar direniş ruhu olan bir kulübün stadının olmaması gerçekten bizim için büyük bir kayıptır" diyerek sözlerini noktaladı.