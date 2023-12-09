  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka kaleye duvar ördü

Karşıyaka kaleye duvar ördü

DOĞANCAN BİNGÖL
Karşıyaka kaleye duvar ördü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, savunmada bu sezon başarılı bir performans çiziyor. Geçtiğimiz hafta sonu son sıradaki Bulvar'a puan kaybeden ancak zirveden gözünü ayırmayan Kaf-Kaf, baştan aşağıya yenilenen defansıyla adeta ışıldıyor. İzmir temsilcisi, 12 maçta kalesinde sadece 11 gole engel olamadı. Yeşil-kırmızılılar bu performansıyla lider Batman Petrol (5) ve Elazığspor'un (7) ardından 11 gol ile kalesinde en az gol gören 3. takım konumunda.

RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİLER

Kaf-Kaf, kalede Haydar, savunmada Ömer Alper, Alpay, Ferdi ve Erdinç ile oluşturduğu arka 4'lüyle rakiplerine barikat ördü. Eynesil Bld, Amasya, Batman Petrol, Turgutlu'dan 1, Silifke Bld ve Efeler 09 SFK'dan 2, Anadolu Üni'den 3 gol yiyen Karşıyaka, yarın Hacettepe 1945 karşısında da iddialı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA