Karşıyaka kaleye duvar ördü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, savunmada bu sezon başarılı bir performans çiziyor. Geçtiğimiz hafta sonu son sıradaki Bulvar'a puan kaybeden ancak zirveden gözünü ayırmayan Kaf-Kaf, baştan aşağıya yenilenen defansıyla adeta ışıldıyor. İzmir temsilcisi, 12 maçta kalesinde sadece 11 gole engel olamadı. Yeşil-kırmızılılar bu performansıyla lider Batman Petrol (5) ve Elazığspor'un (7) ardından 11 gol ile kalesinde en az gol gören 3. takım konumunda.

RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİLER

Kaf-Kaf, kalede Haydar, savunmada Ömer Alper, Alpay, Ferdi ve Erdinç ile oluşturduğu arka 4'lüyle rakiplerine barikat ördü. Eynesil Bld, Amasya, Batman Petrol, Turgutlu'dan 1, Silifke Bld ve Efeler 09 SFK'dan 2, Anadolu Üni'den 3 gol yiyen Karşıyaka, yarın Hacettepe 1945 karşısında da iddialı.