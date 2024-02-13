Karşıyaka pes etmeyecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta en yakın rakibi Turgutluspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek acı fren yapan Karşıyaka şampiyonluk yarışını bırakmamaya kararlı. Kaf-Kaf, bitime 10 maç kala 35 puanla üçüncü sıraya gerilerken, tekrar ikinciliğe yükselen Turgutluspor'un 37, Elazığspor'la 1-1 berabere kalan 1 maçı eksik lider Batman Petrolspor'un ise 38 puanı bulunuyor. Moral bozmadan kalan haftalara odaklanmayı hedefleyen KSK, cumartesi günü erken final gibi maçta lider B.Petrolspor'u konuk edecek.

KAF-KAF İÇİN KADER MAÇI

Karşıyaka kazanırsa maç fazlasıyla da olsa rakibini yakalayıp ikili averaj üstünlüğünü de alacak. Mağlup olursa şampiyonluk şansını zora sokacak. Ligde bu sezon Play-Off statüsü yine değişirken, direkt grup finaline kalan grup ikincileri bile 2'nci Lig'e çıkmak için önce kendi grubundan gelecek ekibi, ardından diğer gruptan gelen takımı elemeye çalışacak. Karşıyaka grup ikincisi olmadan Play- Off'a kalırsa 2. Lig yolu daha da zorlaşacak.

CENK AHMET'İN DURUMU BELİRSİZ

KARŞIYAKA'YA bir kötü haber de sakatlanan Cenk Ahmet Alkılıç'tan geldi. Yeşil-kırmızılıların önemli oyuncularından Cenk Ahmet'in durumunun ciddi olabileceği öğrenildi. Çekilecek MR'ın ardından durumun netleşeceği ifade edilirken, Batman maçına yetişemezse Cenk Ahmet'in yerine devre arasında transfer edilen Mehmet Alaeddinoğlu'nun oynayacağı öğrenildi.