Karşıyaka’da yönetim netleşiyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da 1 Haziran'da yapılacak genel kurula tek liste ile girecek mevcut başkan İlker Ergüllü'nün futbol şube kurulu netleşti. İlker Ergüllü'nün geniş tabanlı bir futbol şubesi oluşturmak için çaba harcadığı, bu yıl seçilecek teknik heyet ve kurulacak takımla hedefe ulaşabilmek için ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Son 7 sezondur 3'üncü Lig'de yer alan Karşıyaka'da yeni yönetimle birlikte güçlü bir futbol şubenin göreve gelmesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte yeni sezonda Başkan İlker Ergüllü'nün de içinde bulunduğu futbol şube yönetiminde, Mustafa Karabağlı, Gökhan Şensan, Mehmet Yaya, Rıdvan Gürgönül, Mustafa Özçakar, Metehan Taşova ve Bahri Ekmekçioğlu'nun olacağı öğrenildi.