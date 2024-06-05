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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta gözler 15 Haziran’da

Kaf-Kaf’ta gözler 15 Haziran’da

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf’ta gözler 15 Haziran’da
KONGRE sürecinin ardından TFF 3. Lig'de Play- Off'a bırakmadan şampiyonluğa ulaşacak bir kadro oluşturmak için görüşmelerini hızlandıran Karşıyaka, gündemindeki teknik adamlar için 15 Haziran sonrasını bekliyor. Başkan İlker Ergüllü yönetiminde, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan önderliğinde üst liglerde başarılı grafiği olan tecrübeli bir teknik adama takımını emanet etmek isteyen Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay, Hüseyin Eroğlu ve Sinan Kaloğlu gibi isimlerle bir süredir görüşüyor. Teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen yeşil-kırmızılılar, düşünmek için süre isteyen tecrübeli teknik adamlardan dönüş bekliyor.
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