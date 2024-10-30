Karşıyaka çıkış arıyor

İ zmir'in köklü ekibi Karşıyaka, bugün Avrupa'da kritik bir sınava çıkacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden yeşil-kırmızılılar bugün Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'e konuk olacak. Kallithea Indoor Hall'da oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. C Grubu'nda bu sezon evinde çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karşıyaka, zorlu maçı kazanıp çıkışa geçmeyi planlıyor.

TARAFTARDAN ADA'YA ÇIKARMA İzmir'den yönetimin tuttuğu özel uçakla taraftarıyla birlikte Rodos'a giden Karşıyaka'yı deplasmanda feribotla adaya ulaşan birçok yeşilkırmızılı sevdalısı da destekleyecek. Deplasmanda kazanıp liderlik yarışında avantaj elde etmek isteyen Kaf-Kaf rakibini 12 Kasım'da ise İzmir'de ağırlayacak. Dört takımlı grupta 3 puanla 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılılar mutlak galibiyet parolasıyla zorlu deplasmana gitti.

KOLOSSOS'UN GALİBİYETİ YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Kolossos çıktığı ilk iki karşılaşmayı kaybetti. Saint Quentin ve Tenerife'ye farklı skorlarla mağlup olan ev sahibi Rodos Adası ekibi de bu maçı çıkış olarak görüyor. Karşıyaka ise ilk maçında Tenerife'ye yenilirken, ikinci randevuda ise Fransız ekibi Saint Quentin'i 10 sayı farkla mağlup ederek ilk galibiyetini elde etmişti.