Adaysız kongre

TFF 3. Lig'den kurtulmak için iddialı bir kadro kuran ve sezona çok iyi başladıktan sonra ekonomik sıkıntılarla baş başa kalan Karşıyaka'da bugün kongre günü. Yönetimin üst üste istifalarla 5 kişiye düşüp imza yetkilerini kaybettiği Karşıyaka'nın olağanüstü seçimli kongresi bugün yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Kulüp tüzüğüne göre aday yönetim listeleri kongrenin ilk tarihi olarak ilan edilen 26 Kasım'dan 1 gün önce mesai bitimine kadar divan kuruluna sunulması gerekirken, yönetime aday çıkmadı. Yarın kongrede yönetim mali ve idari olarak ibraya sunulduktan sonra aday olmadığı için kulüp yönetimsiz kalacak.

BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR

Yönetim yetkileri tüzük gereği kongre divanına geçecek. Kongre divanı Karşıyaka'yı 15 gün içinde yeniden olağanüstü genel kurula taşıyacak. Yönetim belirsizliği yaşayan Karşıyaka'da başkanlığa yeniden aday olmayan ancak kongreye kadar geçen süreçte görevini sürdüren İlker Ergüllü, Silifke Belediyespor deplasmanında takımı yalnız bırakmayarak maçı taraftarla birlikte onların arasında tribünde izledi. Sezona çok iddialı başlayan Karşıyaka'da ligin başındaki peri masalı ardından acı bir trajediye döndü. 29 Ekim'de Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın şok ölümü camiayı yasa boğdu. Şensan'ın vefatı sonrası yönetim de dağılma sürecine girdi. İlk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan futbol takımı Şensan'ın vefatı sonrası 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.