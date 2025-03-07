Karşıyaka finalde

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nu ikinci sırada bitirerek yarı final etabına kalan İnfo Yatırım Karşıyaka, bir mucize gerçekleştirdi. Grubun son maçında PTT Ankara'yı set vermeden 3-0 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, adını final grubuna yazdırdı. İlk maçında İstanbul BŞB ve Merinos Voleybol'a aynı skorla 3-2 mağlup olan Kaf-Kaf, son maça 2 puanla çıkmıştı. İstanbul ekibinin Merinos'u 3-0 yenmesiyle finale çıkma şansı bulan Kaf-Kaf bunu iyi değerlendirdi.

PTT'yi iyi bir oyunla mağlup eden İzmir ekibi, puanını beşe çıkardı ve grup ikincisi olarak adını final grubuna yazdırdı. Müsabakaya iyi başlayan yeşilkırmızılılar, rakibinin yaklaşmasına izin vermedi ve ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de Karşıyaka üstünlüğü vardı. PTT karşısında oyunu domine eden ve geçit vermeyen Kaf-Kaf bu seti de 25-17 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleyle başladı. İki takım da karşılıklı sayılar buldu. Müsabaka 8-8'e geldiğinde oyunun kontrolünü yeniden eline alan Karşıyaka daha sonra hata yapmadı. Kaf-Kaf, bu seti de 25-19 alarak müsabakayı 3-0 kazandı.