Karşıyaka direnemedi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında geçen hafta ligde kalmayı garantileyen Karşıyaka evinde Anadolu Efes'e mağlup oldu: 77-95. Bu skorla Karşıyaka son hafta öncesi 11 galibiyette kalarak Play-In şansını yitirdi. Maça pota altındaki üstünlüğüyle önde başlayan Anadolu Efes, Karşıyaka'nın oyuna ortak olmaya çalıştığı anlarda Smits, Nwora, Doğuş ve Bryant'ın üçlükleriyle farkı açtı. İlk 10 dakika 16-29 sonuçlandı. İkinci periyodun başında konuk ekip farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Karşıyaka bu bölümde Muhsin ve Smith'in sayılarıyla farkı eritmeye çalıştı. Konuk ekip pota altındaki etkili oyunuyla kontrolü elden bırakmadı. Devre 23 sayı farkla 32-55 bitti. Karşıyaka'nın oyundan kopmamaya çalıştığı üçüncü periyot 57-82 tamamlandı. Son bölümde ev sahibini kendine yaklaştırmayan Anadolu Efes salondan galip ayrıldı: 77-95.