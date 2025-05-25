Yıldırım’dan veryansın

NESİNE 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta büyük umutlarla başladığı sezonda finali göremeden elenen Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, kulüp ve futbolcularla ilgili şok açıklamalar yaptı. "Kulüp içinde yaşadıklarımızı herkes biliyor ama bilmezlikten geliniyor" diyen tecrübeli teknik adam, "Saha içinde takım arkadaşlığı hiç olmayan bir grupla çalıştım. Oyuncularımla beraber bu kulüpte bulaşık bile yıkadım. Bunu utanarak söylemiyorum, kimseyi de suçlamıyorum. Basketbol şubesi, futbol şubesine destek verilmesini istemiyor, kapanmasını istiyor. Yıldırım, "Oyuncu grubuna birbirini sevdiremedik. Bir oyuncumuz 2-0 yenik durumda oynadığımız maçın 30. dakikasında, 'Bu takımdaki futbolcularla oynamak istemiyorum, çıkart beni' dedi. Birbirlerinden nasıl nefret ediyorlarsa bunu söyleyebiliyorlar" dedi.

"OYUNCULARIN HEPSİ GİTMELİ"

YILDIRIM, takımdaki geleceğiyle ilgili ise, "Ben Karşıyaka tribünü içinde de yer alan bir insanım. Devam etmek isterim ama hepsi çok düzgün insan olsa da bu oyuncu grubunun hepsinin gitmesi gerekiyor. Ben de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum ama 3. Lig takımlarında çalışmak istemiyorum. Yönetim seçilir ve benimle devam etmek isterse emir telakki ederim. 2. Lig'den görüştüğüm takımlar var. Yönetim seçilmeden de bir kulüple imza atabilirim. Karşıyaka kendi evim gibi, bu kadar sıkıntılara rağmen mutlu burada çalışmaktan mutlu olurum" diye konuştu.