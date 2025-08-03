Kaf-Kaf Yasin’i istiyor

Geçtiğimiz sezonu Nesine 3. Lig ekibi Bucaspor 1928'de tamamlayan ve 21 golle dikkat çeken yıldız futbolcu Yasin Öztekin için baştan bir yapılanma içine giren 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın transfer çalışmalarına başladığı iddia edildi. 38 yaşındaki tecrübeli santraforun, aktif futbol kariyerine TFF 3. Lig'de bir sezon daha devam etmek istediği ve sahalara veda etmeden önce son kez forma giymeyi hedeflediği belirtiliyor. Yeşil-kırmızılı teknik kurmaylar da 25 yaşından büyük 5 oyuncu oynatma kontenjanından birini 38 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla kullanmayı istediği ifade edildi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün onay vermesi halinde transferin sonuçlanması bekleniyor. Yasin'in, Karşıyaka dışında Yalova FK'nın da transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

2023 yılında Bucaspor 1928'e transfer olan tecrübeli oyuncu, burada 2 sezonda 64 maçta 25 gol kaydederek etkileyici bir performans sergiledi. Yaz transfer döneminde Bucaspor ile sözleşmesi sona eren Öztekin, serbest oyuncu statüsüne geçti. Yasin, Karşıyaka ile sözleşme imzalarsa, Göztepe ve Bucaspor 1928'den sonra 3. İzmir takımının formasını giyecek. Antrenmanlarını 2 haftadır tesislerinde sürdüren Kaf-Kaf, 2 gün izin yapıp hafta başında Kartepe'ye kampa gidecek.