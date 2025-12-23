Kaf-Kaf’tan müthiş geri dönüş!

ARMASINI ÖPTÜ!

İlk 11'den 8 futbolcu bahis soruşturmasında ceza almasına rağmen gençleri ve altyapısına sığınıp zirveden kopmayan Karşıyaka oyuncusu Adem, son 4 maçta yaptığı 2 asistin ardından bu kez attığı golle takımını 3 puana taşıdı. Adem'in attığı şık golün asistini de futbola aynı kulüpte başlayıp, 2022'de Karşıyaka'ya onunla birlikte transfer olan, bu sezon ilk kez A takımda birlikte forma giymeye başlayan kuzeni Berat Şahin yaptı. Berat da kariyerinin ilk golünü geçen hafta aynı statta Bornova 1877'ye atmıştı. Golünün ardından taraftara koşan Adem, kendisini vitrine çıkaran teknik direktör Burhanettin Basatemür'e sarılarak, armasını öptü.