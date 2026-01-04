Basatemür’e tam destek

KARŞIYAKA'NIN bu sezonki göze hoş gelen futbolu ve zirve takipçisi olmasının başmimarlarından olan teknik direktör Burhanettin Basatemür, Karşıyaka Basketbol Takımı'nın önceki gün Tofaş ile oynadığı müsabakayı tribünde takip etti. Basatemür'ü gören taraftarlar, deneyimli hocaya büyük sevgi gösterdi. Başarılı hoca ile özdeşleşen, "Şampiyonluk için yeter asaletin, seviyoruz seni Burhanettin" tezahüratıyla Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nu inleten basketbolseverlerin ilgisi karşısında Basatemür, ayağa kalkarak tribünlere selam verdi. Alınan galibiyet sonrasında ise Basatemür büyük sevinç yaşadı. Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ile birlikte, eski başkanlar Fatih Diniz, İlker Ergüllü ve Azat Yeşil de müsabakayı takip edenler arasında yer aldı.